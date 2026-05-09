В Кишинёве около 30 тысяч человек приняли участие в Марше Победы и акции «Бессмертный полк», несмотря на ограничения со стороны властей. Об этом сообщил экс-президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

Около 30 тысяч человек прошли Маршем Победы в Кишинёве, несмотря на запреты. Видео © Х / Dodon Igor

Шествие прошло по центральным улицам города и собрало многотысячную колонну участников с государственными флагами и копиями Знамени Победы. В первых рядах шла молодёжь, а к акции также присоединилась колонна ретроавтомобилей времён Великой Отечественной войны.

По данным организаторов, в мероприятии приняли участие не менее 30 тысяч человек. Экс-президент Молдавии Игорь Додон отметил, что люди вышли, несмотря на давление и ограничения. Он подчеркнул, что память о Победе остаётся важной частью общественного сознания, а события войны не забыты.

Отдельно в колонне прошёл 100-летний полковник Василий Литвинов — единственный оставшийся в живых фронтовик в Кишинёве. Под аплодисменты он возложил цветы к мемориалу. Завершилось шествие у комплекса «Вечность», куда участники непрерывным потоком несли гвоздики и сирень в память о погибших.

Мемориал был создан в честь воинов, освобождавших Молдавию в годы Великой Отечественной войны. Около 400 тысяч уроженцев республики участвовали в боях в составе Красной Армии, сотни тысяч были награждены, а 19 человек удостоены звания Героя Советского Союза.

Ранее в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошёл военный парад, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В строю приняли участие военнослужащие Ленинградского военного округа, курсанты военных вузов и представители силовых ведомств. Всего в параде было задействовано более тысячи человек.