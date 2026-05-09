Жители Нарвы пришли на набережную послушать концерт ко Дню Победы в Ивангороде

Обложка © Telegram / Александр Дрозденко

Сотни жителей эстонской Нарвы вышли на набережную, чтобы услышать концерт, посвящённый Дню Победы, который проходит в Ивангороде Ленинградской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эстонцы традиционно собираются в этом месте — оттуда открывается хороший обзор на противоположный берег реки. Некоторые, кто хотел отметить праздник на российской территории, заранее приехали в Ивангород.

«Скоро ещё подтянутся, как и каждый год, идут и идут», — рассказала агентству одна из зрительниц.

Концерт «Берега Победы» проводится у стен Ивангородской крепости уже в четвёртый раз. Программу видно и слышно на обоих берегах реки — как с российской стороны, так и с эстонской. В этом году на площадке развернули самую большую копию Знамени Победы. Размер полотнища составил 48 на 22 метра.

Эстонцы скупили все номера в отелях приграничного Ивангорода накануне Дня Победы

Ранее Life.ru рассказывал, что в День Победы на набережной эстонской Нарвы собрались местные жители и приезжие, чтобы посмотреть в прямом эфире трансляцию парада с Красной площади — её организовали с российской стороны. Автобусы доставили туда множество иностранных туристов, а вечером там запланирован концерт.

