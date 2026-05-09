9 мая, 15:05

Британия готова направить эсминец в Ормузский пролив для охраны судов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nirioj pornjirawittayakul

Великобритания готова задействовать эсминец HMS Dragon в международной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление Минобороны королевства.

Корабль вышел из Портсмута 10 марта и направился в Восточное Средиземноморье для укрепления безопасности британской авиабазы Акротири, которая пострадала от атаки беспилотника 2 марта. HMS Dragon прибыл в регион 23 марта, а теперь его перенаправляют на Ближний Восток.

В британском военном ведомстве подчеркнули, что любое участие в возможной миссии в Ормузском проливе будет носить сугубо оборонительный характер и направлено на повышение уверенности в безопасности транзита коммерческих судов через этот маршрут.

15 тысяч солдат, эсминцы и 100 самолётов: США раскрыли масштаб операции «Проект свобода» в Ормузе

Ранее сообщалось, что иранские военные нанесли ракетный «удар самообороны» по кораблям США в Ормузском проливе. В сообщении утверждается, что атакующие вражеские подразделения в проливе попали под ракетный обстрел со стороны Ирана, получили повреждения и были вынуждены бежать. Пострадало несколько американских эсминцев. Этот удар стал ответом на атаку американцев на иранский нефтяной танкер.

Анастасия Никонорова
