Британия готова направить эсминец в Ормузский пролив для охраны судов

Великобритания готова задействовать эсминец HMS Dragon в международной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление Минобороны королевства.

Корабль вышел из Портсмута 10 марта и направился в Восточное Средиземноморье для укрепления безопасности британской авиабазы Акротири, которая пострадала от атаки беспилотника 2 марта. HMS Dragon прибыл в регион 23 марта, а теперь его перенаправляют на Ближний Восток.

В британском военном ведомстве подчеркнули, что любое участие в возможной миссии в Ормузском проливе будет носить сугубо оборонительный характер и направлено на повышение уверенности в безопасности транзита коммерческих судов через этот маршрут.

Ранее сообщалось, что иранские военные нанесли ракетный «удар самообороны» по кораблям США в Ормузском проливе. В сообщении утверждается, что атакующие вражеские подразделения в проливе попали под ракетный обстрел со стороны Ирана, получили повреждения и были вынуждены бежать. Пострадало несколько американских эсминцев. Этот удар стал ответом на атаку американцев на иранский нефтяной танкер.