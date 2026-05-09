

9 мая, 15:21

В Берлине задержали супругов после конфликта у советского мемориала

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pradeep Thomas Thundiyil

В Берлине на территории советского мемориала в Трептов-парке полиция задержала женщину и её супруга. Конфликт произошёл 9 мая в День Победы.

По данным пресс-службы берлинской полиции, сначала женщина поспорила с другим участником собрания, затем толкнула полицейского и выхватила у него рацию. К инциденту присоединился её муж, который также напал на представителя правоохранительных органов. Оба были задержаны на месте.

Также, в Берлине в День Победы группа украинских активистов устроила провокацию у мемориала в Трептов-парке. Прибывший из Киева автобус доставил людей, размахивавших флагами Украины и НАТО. Полиции пришлось оттеснить одного из провокаторов подальше от священного для многих места — монумента Воину-освободителю. Собравшаяся у мемориала толпа встретила действия стражей порядка возгласами «Ура!» и бурными аплодисментами. Инцидент произошёл в момент, когда у подножия памятника проходили церемонии возложения цветов.

Полиция Берлина под крики «Ура!» разогнала украинцев-провокаторов у советского мемориала
Ранее сообщалось, что проукраинские провокаторы пытаются сорвать возложение цветов к памятнику воинам на кладбище советских солдат в Варшаве. Традиционно на советский мемориал приходят проживающие в Польше российские соотечественники, представители местных патриотических организаций и неравнодушные граждане, чтобы почтить память освободителей Польши; они приносят с собой российские флаги и плакаты.

Анастасия Никонорова
