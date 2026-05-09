Провокаторы-заукраинцы пытаются сорвать возложение цветов к мемориалу в Варшаве
Проукраинские провокаторы пытаются сорвать возложение цветов к памятнику на кладбище советских воинов в Варшаве, расположенном на улице Жвирки и Вигуры. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».
На советский мемориал по традиции пришли проживающие в Польше российские соотечественники, представители местных патриотических организаций и неравнодушные граждане, чтобы почтить память освободителей Польши. Они принесли с собой российские флаги и плакаты с надписями: «Нет русофобии», «Польскость — это не русофобия».
Заранее на место прибыли и антироссийски настроенные граждане Украины и Польши. Они расставили у памятника русофобские плакаты и включили песни с антироссийскими, а зачастую и нецензурными текстами, оскорбляя пришедших. Тем не менее варшавская полиция не допускает стычек и даёт возможность возложить цветы.
В боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. На улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи бойцов Первого белорусского фронта Красной армии. Мемориал площадью 19,2 гектара открыли в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии.
А в Риге в День Победы жители города идут к памятнику советским воинам на Покровском кладбище, чтобы возложить цветы и зажечь свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. На месте присутствуют сотрудники полиции, следящие за порядком. А в Берлине полиция под крики «Ура!» разогнала у советского мемориала украинцев, которых привезли на автобусе для провокации.
