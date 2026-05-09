По Старому Арбату сотни людей пронесли георгиевскую ленту длиной 81 метр

Сотни человек пронесли по Старому Арбату георгиевскую ленту длиной 81 метр. Об этом передаёт корреспондент ТАСС.

Акция прошла под песню «День Победы». Участники растянули ленту вдоль улицы, поднимали и развевали её, подпевали знакомым с детства мелодиям. Затем собравшиеся на несколько минут остановились, чтобы почтить память павших героев минутой молчания.

«Сегодня особенно важно создавать поводы для объединения людей. Такие акции напоминают, что когда мы вместе — мы сильнее. Флешмоб с 81-метровой георгиевской лентой стал символом сплочённости и поддержки, а главное — примером для детей, которым мы хотим показать ценность единства, взаимопомощи и общей ответственности», — отметил основатель фонда «Спорт начинается с детей», мастер спорта Антон Кабанов.

Флешмоб провели всероссийский благотворительный фонд «Спорт начинается с детей» при поддержке компании S.P.S.M. Акция стала ярким подтверждением того, что память о Великой Победе и уважение к истории объединяют людей разных поколений.

Ранее в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошёл военный парад, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В парадном строю прошли военные Ленинградского военного округа, курсанты академий и представители силовых структур. Всего в торжественном марше участвовало более тысячи человек.