9 мая, 16:03

По Старому Арбату сотни людей пронесли георгиевскую ленту длиной 81 метр

Обложка © ТАСС / Чернышов Георгий

Сотни человек пронесли по Старому Арбату георгиевскую ленту длиной 81 метр. Об этом передаёт корреспондент ТАСС.

Акция прошла под песню «День Победы». Участники растянули ленту вдоль улицы, поднимали и развевали её, подпевали знакомым с детства мелодиям. Затем собравшиеся на несколько минут остановились, чтобы почтить память павших героев минутой молчания.

«Сегодня особенно важно создавать поводы для объединения людей. Такие акции напоминают, что когда мы вместе — мы сильнее. Флешмоб с 81-метровой георгиевской лентой стал символом сплочённости и поддержки, а главное — примером для детей, которым мы хотим показать ценность единства, взаимопомощи и общей ответственности», — отметил основатель фонда «Спорт начинается с детей», мастер спорта Антон Кабанов.

Флешмоб провели всероссийский благотворительный фонд «Спорт начинается с детей» при поддержке компании S.P.S.M. Акция стала ярким подтверждением того, что память о Великой Победе и уважение к истории объединяют людей разных поколений.

Т-34, «Катюши» и полевые кухни: Сибирь масштабно отметила 81-ю годовщину Победы

Ранее в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошёл военный парад, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В парадном строю прошли военные Ленинградского военного округа, курсанты академий и представители силовых структур. Всего в торжественном марше участвовало более тысячи человек.

Александра Мышляева
