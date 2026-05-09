Губерниев поддел тренера «Локомотива» после слухов и предложил ему пример для подражания

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев подверг сомнению психологическую устойчивость главного тренера столичного «Локомотива» Михаила Галактионова. Слова журналиста приводит «Матч ТВ».

Поводом для критики стала борьба за бронзовые медали Российской премьер-лиги. Губерниев заявил, что взаимодействие между наставником и командой имеет огромное значение, и пожелал специалисту твёрдости духа.

«Потому что иногда сомневаюсь в его стрессоустойчивости, и в этом смысле тренеру «Локомотива» нужно брать пример с меня — идти вперёд и побеждать», — отметил комментатор.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Галактионов ведёт переговоры с ЦСКА. Сообщалось, что Галактионов, возглавивший железнодорожников осенью 2022 года, уже презентовал представителям столичного клуба свою концепцию развития команды. Причиной для контакта с армейским клубом стали сомнения тренера в собственном будущем в «Локомотиве». В ярославской команде эти сведения опровергли. Тем не менее, как замечает издание, армейцы в приоритете рассматривают кандидатуру иностранного наставника.