Ушаков: Путин сегодня ответит на вопросы СМИ

Президент Владимир Путин 9 мая ответит на вопросы журналистов. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

«Сейчас он будет давать брифинг», — сказал Ушаков в беседе с ТАСС.

Ранее Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин по-прежнему готов принять Владимира Зеленского для проведения переговоров. Их можно провести в РФ и глава государства заявлял об этом.