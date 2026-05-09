Ушаков: Путин сегодня ответит на вопросы СМИ
Президент Владимир Путин 9 мая ответит на вопросы журналистов. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
«Сейчас он будет давать брифинг», — сказал Ушаков в беседе с ТАСС.
Ранее Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин по-прежнему готов принять Владимира Зеленского для проведения переговоров. Их можно провести в РФ и глава государства заявлял об этом.
