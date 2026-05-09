Более 100 тысяч человек присоединились к «Бессмертному полку» в Тирасполе

В День Великой Победы в Приднестровье прошло масштабное шествие «Бессмертного полка». По данным Life.ru, предварительно, в акции приняли участие 105 тысяч жителей республики и её гостей.

Шествие «Бессмертного полка» в Тирасполе. Видео © Life.ru

Только на центральной площади столицы — орденоносного Тирасполя — с портретами ветеранов собрались 42 тысячи человек. Ещё более 60 тысяч прошли колоннами к мемориалам в других городах и сёлах Приднестровья.

Участники не делились по национальности, гражданству, месту проживания или вероисповеданию. Люди прибыли из разных уголков не только самой республики, но и из-за рубежа, чтобы встать в ряды потомков героического поколения победителей.

Также сегодня в столице КНР, на территории российской дипломатической миссии, организовали шествие «Бессмертного полка» — мероприятие возглавили Игорь Моргулов и его коллега из Белоруссии Александр Червяков. Отдать дань павшим советским воинам явились более 800 человек: сюда входили работники посольства вместе с домочадцами, учащиеся из РФ, обучающиеся в Пекине, наши соотечественники, постоянно проживающие в Китае, а также представители стран Содружества и сами китайцы.