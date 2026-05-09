«Будем стоять, как предки»: Бойцы с передовой записали поздравительное видео к 9 Мая
Бойцы СВО с Купянского направления поздравили россиян с Днём Победы
Военнослужащие, выполняющие задачи в зоне спецоперации, обратились к гражданам России в честь Дня Победы. Соответствующие кадры публикует SHOT.
Поздравление записали бойцы, которые находятся на Купянском направлении. В своём обращении они подчеркнули, что подвиг участников Великой Отечественной войны продолжает вдохновлять их каждый день. Защитники Родины пообещали стоять за свою страну так же стойко, как это делали предки.
«Мы, военнослужащие Армии России, защищаем интересы нашей страны в зоне проведения специальной военной операции и будем стоять за свою Родину так же, как стояли наши предки. Мы помним героизм участников Великой Отечественной войны, чтим их подвиг. Благодарим за будущее, которое они нам подарили. Их пример вдохновляет нас и по сей день. От всего мы поздравляем с Днём Победы наших соотечественников. Мы обязательно вернёмся к вам, чтобы жить, любить и строить справедливый мир», — пообещали военнослужащие.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к соотечественникам с поздравлением по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он также выложил в сеть видеозапись с Парада Победы, прошедшего на Красной площади.
