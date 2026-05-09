Ивангороду присвоили почётное звание «Город воинской доблести»

Ивангород получил почётное звание «Город воинской доблести». Копию областного закона местным властям передал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщает корреспондент РИА «Новости».

Церемония прошла на концерте «Берега Победы», посвящённом 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ведущий мероприятия Дмитрий Губерниев объявил, что глава региона вручает документ руководителю муниципального образования Виктору Карпенко и главе местной администрации Николаю Коломейцеву.

Затем Губерниев зачитал текст закона. В нём говорится, что звание присвоено за ратную доблесть при защите Отечества, мужество и героизм, проявленные в составе Нарвского истребительного батальона №5 и Нарвского рабочего полка в боях 1941 и 1944 годов, а также за участие патриотов ивановской стороны в подпольной и партизанской борьбе против немецких оккупантов.

Концерт «Берега Победы» уже четвёртый год подряд проходит в Ивангороде у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы. Программу видят и слышат жители обоих берегов реки — как с российской, так и с эстонской стороны.

Для зрителей выступают государственный кубанский ансамбль «Криница», группа «НА-НА», ВИА «Белорусские легенды» («Белорусские песняры»), Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, Юрий Лоза и шоу-оркестр «Стрид Бенд».

Ранее Life.ru рассказывал, что прямую трансляцию Парада Победы, прошедшего на Красной площади в День Победы, жителям и гостям Нарвы показали на больших экранах, установленных с российской стороны — в Ивангороде Ленинградской области. По сложившейся традиции эстонцы вышли на набережную, чтобы наблюдать за торжественным мероприятием.