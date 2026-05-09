Лукашенко назвал 9 Мая днём национальной гордости Белоруссии

День Победы — это день национальной гордости для Белоруссии. Такое заявление сделал глава республики Александр Лукашенко, прибывший на церемонию возложения венков и цветов к монументу Победы в Минске.

«Мы помним и чтим освободителей родной земли сегодня и будем помнить всегда. День Победы — это день национальной гордости», — сказал белорусский лидер. Он также добавил, что в стране помнят солдат и офицеров, а также партизан и подпольщиков.