Лукашенко назвал 9 Мая днём национальной гордости Белоруссии

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

День Победы — это день национальной гордости для Белоруссии. Такое заявление сделал глава республики Александр Лукашенко, прибывший на церемонию возложения венков и цветов к монументу Победы в Минске.

«Мы помним и чтим освободителей родной земли сегодня и будем помнить всегда. День Победы — это день национальной гордости», — сказал белорусский лидер. Он также добавил, что в стране помнят солдат и офицеров, а также партизан и подпольщиков.

Лукашенко заявил Путину, что «кое-что сказал» за него журналистам

Ранее Александр Лукашенко поделился с представителями СМИ эмоциями от увиденного на Параде Победы, прошедшем на Красной площади. Белорусский руководитель признался, что испытывал лёгкое беспокойство из-за урезанного формата шествия, но итоговый результат его порадовал.

Юрий Лысенко
