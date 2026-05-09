К «Бессмертному полку» в Казани присоединились 130 тысяч человек

130 тысяч казанцев и гостей столицы Татарстана приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы. Об этом сообщили организаторы акции.

В руках участники несли портреты своих родных — ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей. Шествие стало одним из самых массовых в России в этом году, подтвердив, что память о подвиге предков живёт в сердцах людей независимо от возраста и национальности.

Ранее на Чукотке во время акции «Бессмертный полк» в небе символично пролетела стая журавлей. В посёлке Провидения акция собрала более 5 тысяч человек. Там развернули гигантскую Георгиевскую ленту и пронесли её по центральным улицам. Участники заметили в небе клин журавлей — трогательный символ памяти и бессмертия душ солдат, павших в Великой Отечественной войне.