«Хороший показатель»: Путин оценил товарооборот с Абхазией
Путин заявил о росте товарооборота России и Абхазии на 16% за год
Бадра Гунба и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев
За год товарооборот между Россией и Абхазией вырос на 16%. Об этом на переговорах в Кремле с лидером республики Бадрой Гунбой заявил президент Владимир Путин.
«Хочу отметить, что наши межгосударственные отношения развиваются успешно. Год с небольшим вы возглавляете республику. За это время тоже происходят позитивные изменения», — сказал российский лидер.
Глава государства назвал достигнутые показатели хорошими, но уточнил, что предстоит сделать ещё очень многое. По его словам, именно это он и предлагает обсудить в ходе встречи.
На переговорах с иностранными лидерами сегодняшняя программа Владимира Путина не завершится. Как ранее анонсировал его помощник Юрий Ушаков, вечером президент проведёт брифинг для прессы.
Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.