«Хороший показатель»: Путин оценил товарооборот с Абхазией

За год товарооборот между Россией и Абхазией вырос на 16%. Об этом на переговорах в Кремле с лидером республики Бадрой Гунбой заявил президент Владимир Путин.

«Хочу отметить, что наши межгосударственные отношения развиваются успешно. Год с небольшим вы возглавляете республику. За это время тоже происходят позитивные изменения», — сказал российский лидер.

Глава государства назвал достигнутые показатели хорошими, но уточнил, что предстоит сделать ещё очень многое. По его словам, именно это он и предлагает обсудить в ходе встречи.

На переговорах с иностранными лидерами сегодняшняя программа Владимира Путина не завершится. Как ранее анонсировал его помощник Юрий Ушаков, вечером президент проведёт брифинг для прессы.