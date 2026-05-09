День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 17:05

«Хороший показатель»: Путин оценил товарооборот с Абхазией

Путин заявил о росте товарооборота России и Абхазии на 16% за год

Бадра Гунба и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Бадра Гунба и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

За год товарооборот между Россией и Абхазией вырос на 16%. Об этом на переговорах в Кремле с лидером республики Бадрой Гунбой заявил президент Владимир Путин.

«Хочу отметить, что наши межгосударственные отношения развиваются успешно. Год с небольшим вы возглавляете республику. За это время тоже происходят позитивные изменения», — сказал российский лидер.

Глава государства назвал достигнутые показатели хорошими, но уточнил, что предстоит сделать ещё очень многое. По его словам, именно это он и предлагает обсудить в ходе встречи.

Путин: Россия настроена на развитие связей с Республикой Сербской
Путин: Россия настроена на развитие связей с Республикой Сербской

На переговорах с иностранными лидерами сегодняшняя программа Владимира Путина не завершится. Как ранее анонсировал его помощник Юрий Ушаков, вечером президент проведёт брифинг для прессы.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Абхазия
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar