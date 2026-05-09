«Их нужно вернуть домой»: Лукашенко высказался об останках красноармейцев за границей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым возвращать на родину с чужбины останки советских воинов. Об этом он заявил на церемонии возложения венков к монументу Победы.

«Все цветы и венки возложены нами и в память о тех, кто остался лежать там, на чужбине, отдав свою жизнь за жизнь народов Европы. Их нужно вернуть домой», — сказал глава государства.

Лукашенко также подчеркнул, что наследникам победителей нельзя забывать, кто они, если они хотят жить в мире и безопасности и не хотят войны. По его словам, долг нынешнего поколения — сохранить правду о той войне, рассказывать даже то, что тяжело произносить, а также научить молодёжь видеть лицо фашизма под маской благих намерений.

Ранее Александр Лукашенко поделился с представителями СМИ эмоциями от увиденного на Параде Победы, прошедшем на Красной площади. Белорусский лидер признался, что слегка переживал из-за урезанного формата шествия. Но итоговый результат его, по словам главы государства, порадовал. Все прошло организованно и торжественно.