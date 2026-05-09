«Пятерки от Закона Божьего до физики»: Внук — о том, как полководец Говоров избежал расстрела

Леонид Говоров вошёл в историю как военачальник, под чьим командованием войска Ленинградского фронта 18 января 1943 года прорвали блокаду Ленинграда, а спустя год полностью освободили город. О том, как красному командиру, воевавшему в юности в армии Колчака и на два года пережившему Сталина, удалось избежать репрессий, в интервью RTVI рассказал внук маршала, заместитель президента Фонда памяти полководцев Победы Алексей Говоров.

По словам внука, цельный образ деда сложился у него из рассказов бабушки, отца и старшего сына маршала. Говоров происходил из беднейших слоёв — родился в деревне Бутырки Вятской губернии (сейчас Кировская область), которой уже нет на карте. Он закончил семь классов училища в Елабуге полностью на «отлично» — от Закона Божьего до математики и физики, что позволяло ему бесплатно поступать в любое учебное заведение империи.

Говоров выбрал Петроградский политехнический университет, кораблестроительный факультет — строить корабли было его детской мечтой. Но в 1916 году студентов стали призывать в армию, и будущий маршал отправился учиться в Константиновское артиллерийское училище. Так началась его военная судьба, хотя сам он никогда не мечтал быть военным.

По словам внука, доносы на Говорова были — он служил под командованием репрессированных позже красных военачальников Уборевича, Блюхера и Якира. Сам Якир дал будущему маршалу путёвку в жизнь, направив его на учёбу в Академию Генштаба. Тем не менее компромат собирали, и вопрос о лояльности бывшего белого офицера мог в любой момент стать роковым.

«Что его спасло? Мое сугубо личное мнение как внука: его спасло то, что он избегал каких-то ненужных встреч, посиделок, выражаясь современным языком, тусовок со спиртным. Потому что обязательно — или как правило — на таких тусовках присутствовал человек в штатском, который всегда докладывал, кто и что говорит. Вот таких ненужных встреч он избегал», — поделился Алексей Говоров.

Алексей Говоров также напомнил уникальный факт: единственный раз в истории Великой Отечественной войны приказ о салюте в честь освобождения подписал не Сталин, а по его поручению командующий фронтом Леонид Говоров.

