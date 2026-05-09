День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 20:03

Путин: РФ обсуждала с партнёрами и США последствия возможных атак Киева на 9 Мая

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия обсуждала с Китаем, Индией, США и другими странами возможные последствия атак Киева на 9 Мая, а также ответных ударов РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы начали работу с нашими основными партнёрами и друзьями. Прежде всего с нашими друзьями из Китайской Народной Республики, из Индии, с некоторыми другими странами. В том числе начали работу и с администрацией Соединённых Штатов Америки. Какую работу? Мы просто обрисовали нашим друзьям, коллегам, партнёрам картину, которая может сложиться», — сказал российский лидер.

Путин: Трамп «очень достойно» говорил о 9 Мая во время телефонного разговора
Путин: Трамп «очень достойно» говорил о 9 Мая во время телефонного разговора

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия подготовила массированный ответный удар по центру Киева, который был бы нанесён при попытках сорвать мероприятия 9 Мая. Он напомнил, что Министерство обороны ранее выступило с соответствующим заявлением: в случае попытки срыва праздничных мероприятий российская сторона была бы вынуждена нанести массированные ракетные удары по центру Киева. Выступая перед журналистами президент РФ уточнил, что от Минобороны сообщений о провокациях Киева не было.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar