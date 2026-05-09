Путин: РФ передала Киеву список из 500 пленных бойцов, но там «сошли с радаров»
Россия передавала Украине список из 500 украинских военных, находящихся в плену. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая 9 мая на вопросы журналистов.
«Первоначально реакция была такая, что нужно посмотреть внимательно, может быть не все 500, может быть 200, а потом вообще они сошли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену. Не хотят», — рассказал глава государства.
Ранее Путин также сообщил, что от Украины до сих пор не поступало никаких предложений по обмену военнопленными, несмотря на поддержку Москвой инициативы президента США Дональда Трампа об обмене по формуле «1000 на 1000». Как отмечал помощник лидера РФ Юрий Ушаков, Кремль передавал украинской стороне списки, однако ответа на них не последовало.
