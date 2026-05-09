9 мая, 19:28

«Это прежде всего наше дело»: Путин оценил роль США в урегулировании на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами по итогам празднования Дня Победы высказался о роли США в урегулировании украинского конфликта. Глава государства подчеркнул, что, несмотря на искренние попытки Вашингтона помочь, решать вопросы должны непосредственно Москва и Киев.

Путин заявил, что он видит: американская администрация и лично президент Дональд Трамп действительно стремятся к завершению конфликта.

«Это, прежде всего, касается России и Украины. Если кто-то нам хочет помочь и делает это... мы за это только им благодарны. Но это прежде всего дело России и Украины», — сказал президент.

При этом он отметил, что конфликт явно не нужен и самим США — у Вашингтона, по его словам, есть другие приоритетные задачи.

Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине близится к завершению. Такое мнение глава государства высказал по итогам Дня Победы.

Юния Ларсон
