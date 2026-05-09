«Нас обманывали с начала 90-х»: Путин раскрыл, как Запад спровоцировал конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам Дня Победы, заявил, что западные политики систематически обманывали Россию, начиная с обещаний не расширять НАТО на восток. По его словам, именно эти действия в совокупности спровоцировали нынешний конфликт на Украине.

Глава государства подчеркнул, что Запад использовал Украину как инструмент для достижения своих геополитических целей.

«Стремясь использовать Украину как инструмент своих геополитических целей, эти деятели на Западе – они же всех обманывали, публично же сейчас об этом говорят», – сказал Путин.

Он напомнил, что обманывать Россию начали ещё в начале 90-х годов, когда западные лидеры обещали, что НАТО не сделает «ни шагу на восток».

«Ни шагу на запад, нам говорили тогда, не сделает НАТО. Ну и что? Где? Вот всё это вкупе, в совокупности спровоцировало сегодняшнюю ситуацию», – подчеркнул президент.

