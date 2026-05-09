Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Забайкальские казаки провели парад Победы в Каракасе

Постоянное представительство Забайкальского войскового казачьего общества организовало в столице Венесуэлы народное празднование Дня Победы. Мероприятие, ставшее уже традиционным, собрало более двух тысяч участников и гостей.

В столице Венесуэлы отпраздновали 9 Мая по-русски. Видео © Предоставлено Life.ru

Над Каракасом развевалась огромная копия Знамени Победы. Программа началась с мото- и автопробега. Несмотря на проливной тропический дождь, праздник продолжился торжественным открытием мемориала Могилы неизвестного солдата и зажжением копии Вечного огня в пантеоне, где покоятся останки национальных героев Венесуэлы, включая освободителя страны Симона Боливара.

Участникам и гостям праздника вручили памятные подарки, а завершилось торжество залпами праздничного салюта.

Ранее Life.ru писал, что бойцы из зоны СВО записали поздравительное видео к 9 Мая, пообещав стоять за Родину так же, как их предки.

Юния Ларсон
