Забайкальские казаки провели парад Победы в Каракасе

Постоянное представительство Забайкальского войскового казачьего общества организовало в столице Венесуэлы народное празднование Дня Победы. Мероприятие, ставшее уже традиционным, собрало более двух тысяч участников и гостей.

В столице Венесуэлы отпраздновали 9 Мая по-русски.

Над Каракасом развевалась огромная копия Знамени Победы. Программа началась с мото- и автопробега. Несмотря на проливной тропический дождь, праздник продолжился торжественным открытием мемориала Могилы неизвестного солдата и зажжением копии Вечного огня в пантеоне, где покоятся останки национальных героев Венесуэлы, включая освободителя страны Симона Боливара.

Участникам и гостям праздника вручили памятные подарки, а завершилось торжество залпами праздничного салюта.

