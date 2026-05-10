Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Модель OnlyFans согласилась признать вину в смерти поклонника после секса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kaspars Grinvalds

32-летняя модель платформы OnlyFans Микаэла Райларсдам согласилась признать вину по делу о гибели клиента во время фетиш-сессии. Как сообщает Complex, в рамках соглашения со следствием женщине может грозить до четырёх лет лишения свободы.

Изначально американку обвиняли в убийстве, однако позднее обвинение было переквалифицировано. Поводом для расследования стала смерть 56-летнего Майкла Дейла после встречи, состоявшейся в 2023 году.

По данным следствия, мужчина заплатил модели более 11 тысяч долларов за проведение необычной ролевой сессии. После встречи Дейла обнаружили без сознания. Его доставили в больницу, однако спустя несколько дней врачи зафиксировали смерть мозга, после чего мужчину отключили от аппаратов жизнеобеспечения.

Артём Гапоненко
