Мирра Андреева пробилась в четвёртый круг турнира WTA 1000 в Риме

Российская теннисистка Мирра Андреева продолжает своё победное шествие на престижном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в итальянской столице. В матче третьего круга 19-летняя россиянка, посеянная под 8-м номером, уверенно обыграла швейцарку Викторию Голубич.

Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:0. Решающий третий сет Андреева выиграла «всухую», не отдав сопернице ни гейма.

В следующем круге россиянке предстоит встретиться с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс, которая посеяна на турнире под 21-м номером.

Финал женского турнира в Риме запланирован на 16 мая. Действующей чемпионкой является итальянка Жасмин Паолини.

