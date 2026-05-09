День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 20:34

Мирра Андреева пробилась в четвёртый круг турнира WTA 1000 в Риме

Обложка © AP / TASS

Обложка © AP / TASS

Российская теннисистка Мирра Андреева продолжает своё победное шествие на престижном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в итальянской столице. В матче третьего круга 19-летняя россиянка, посеянная под 8-м номером, уверенно обыграла швейцарку Викторию Голубич.

Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:0. Решающий третий сет Андреева выиграла «всухую», не отдав сопернице ни гейма.

В следующем круге россиянке предстоит встретиться с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс, которая посеяна на турнире под 21-м номером.

Мирра Андреева поднялась на седьмую строчку в рейтинге WTA
Мирра Андреева поднялась на седьмую строчку в рейтинге WTA

Финал женского турнира в Риме запланирован на 16 мая. Действующей чемпионкой является итальянка Жасмин Паолини.

Ранее Life.ru писал, что совсем недавно Мирра Андреева была близка к победе на турнире в Мадриде. Однако в драматичном финале российская теннисистка уступила и не смогла сдержать слёз прямо на корте.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Теннис
  • Мирра Андреева
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar