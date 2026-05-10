Умерла героиня фильмов Бетти Бродерик, застрелившая экс-супруга в постели

Осуждённая за двойное убийство американка Бетти Бродерик скончалась в возрасте 78 лет. История Бродерик стала основой для нескольких фильмов и сериалов. Женщина убила бывшего мужа и его новую супругу прямо в их постели. О смерти Бетти сообщил телеканал NBC.

Бродерик перевезли из тюрьмы в медицинское учреждение 18 апреля, через неделю, 24 апреля, женщина скончалась «по естественным причинам».

Муж Дэниел Бродерик развёлся с Бетти в 1985 году. Причиной развода стал роман с другой женщиной. Дэниел выиграл опеку над детьми. Бетти получила право только на свидания. В 1989 году Бетти пробралась в спальню бывшего мужа и застрелила его с новой женой в постели из пятизарядного револьвера. В 1991 году суд признал Бетти виновной в убийстве второй степени. Женщину приговорили к двум срокам от 15 лет до пожизненного заключения.

История Бетти Бродерик легла в основу нескольких экранизаций. В 1992 году вышли два фильма — «Обиженная женщина» и «Её последняя ярость». В 2020 году зрители увидели второй сезон сериала-антологии «Грязный Джон». Этот сезон посвятили делу Бродерик. Также эпизод о женщине включили в документальный сериал «Преступление в объективе».

