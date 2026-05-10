«Непокорный пророссийский деятель»: ЕС готовит ответ на визит Фицо в Москву 9 Мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, посетивший Москву для участия в Параде Победы, вызвал недовольство среди лидеров Европейского союза. Как пишет портал Euractiv, Брюссель уже готовит ответные меры, а сам визит стал проверкой для политика, который пытается представить себя «непокорным пророссийским деятелем» внутри ЕС.

«Этот визит проходит на фоне того, что его попытка представить себя в качестве непокорного пророссийского деятеля внутри ЕС подвергается проверке со стороны Брюсселя и внутреннего давления», – говорится в материале.

По данным портала, ЕС уже предупредил Братиславу о возможных проблемах с финансированием словацкого агентства сельскохозяйственных платежей (PPA). Это может нанести серьёзный удар по местным фермерам.