День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 02:53

«Непокорный пророссийский деятель»: ЕС готовит ответ на визит Фицо в Москву 9 Мая

ЕС пригрозил Словакии проблемами с финансированием за поездку Фицо в Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, посетивший Москву для участия в Параде Победы, вызвал недовольство среди лидеров Европейского союза. Как пишет портал Euractiv, Брюссель уже готовит ответные меры, а сам визит стал проверкой для политика, который пытается представить себя «непокорным пророссийским деятелем» внутри ЕС.

«Этот визит проходит на фоне того, что его попытка представить себя в качестве непокорного пророссийского деятеля внутри ЕС подвергается проверке со стороны Брюсселя и внутреннего давления», – говорится в материале.

По данным портала, ЕС уже предупредил Братиславу о возможных проблемах с финансированием словацкого агентства сельскохозяйственных платежей (PPA). Это может нанести серьёзный удар по местным фермерам.

«Отвергаю новый железный занавес»: Фицо передал сигнал ЕС после встречи с Путиным
«Отвергаю новый железный занавес»: Фицо передал сигнал ЕС после встречи с Путиным

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что премьера Словакии ждёт разговор о его визите в Москву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ напомнила Мерцу о роли СССР в победе над нацизмом. Никакого Дня Европы – 9 мая – без Советского Союза бы просто не существовало, подчеркнула спикер МИД.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Словакия
  • Роберт Фицо
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar