Глава ДНР Денис Пушилин считает, что массовые протесты против украинских властей в ближайшее время маловероятны. Об этом он заявил в интервью ТАСС, комментируя ситуацию внутри Украины.

По словам Пушилина, несмотря на экономические трудности и проблемы с соблюдением прав человека, общество пока не достигло точки, при которой возможны масштабные выступления.

Он отметил, что ситуация в стране остаётся тяжёлой, однако уровень социального напряжения, по его мнению, пока не критический. Пушилин также напомнил, что в 1990-е годы жители постсоветского пространства сталкивались с ещё более серьёзными трудностями.

«Я сейчас, к сожалению, вижу, что такие восстания пока что маловероятны. Исключать бы я их не исключал, но, к сожалению, пружине есть ещё где сжиматься», — считает глава ДНР.

Ранее Пушилин допустил крушение НАТО после окончания войны в Иране. Руководитель республики отметил, что ситуация на Ближнем Востоке уже ударила по внутреннему единству Североатлантического альянса.