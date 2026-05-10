ВСУ семь раз за сутки атаковали ДНР вопреки перемирию

Вооружённые формирования Украины за минувшие сутки совершили семь атак на населённые пункты Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Атаки велись, несмотря на объявленное с российской стороны перемирие.

По данным ведомства, зафиксированы сведения о гибели одного мирного жителя. До этого сообщалось о трёх погибших гражданских. В результате обстрелов повреждены легковые автомобили и жилые дома.

Ранее Life.ru писал, что два мирных жителя ДНР пострадали в результате обстрелов со стороны Киева. Глава региона Денис Пушилин сообщил, что в Ясиноватском муниципальном округе на трассе Донецк – Ясиноватая при атаке ударного беспилотника ВСУ ранения получили двое мужчин 1986 года рождения. Им оперативно оказали квалифицированную медицинскую помощь.