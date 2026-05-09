9 мая, 19:49

Путин: Зона безопасности должна исключать любую угрозу России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что зона безопасности для страны должна исключать любую угрозу. Об этом он сказал 9 Мая, отвечая на вопросы журналистов.

«Нужно сделать так, чтобы нам не угрожал никто. Вот и всё. Мы к этому и будем стремиться», — сказал глава государства.

Путин также указал, что под так называемым Западом он понимает глобалистское направление западных элит, которое, по его словам, воюет с Россией руками украинцев.

Путин заявил, что встреча с Зеленским должна быть окончательной точкой

Ранее Путин, подводя итоги Дня Победы в разговоре с журналистами, заявил, что конфликт на Украине приближается к своему завершению. Кроме того, лидер пролил свет на подготовку анонсированного ранее обмена пленными с Украиной. По его словам, от Киева пока не поступало таких предложений.

Александра Мышляева
