Автомобиль-призрак: Наполовину затопленную машину с тремя телами нашли у мыса на Сахалине

В Сахалинской области обнаружены тела трёх мужчин. Их нашли в автомобиле в районе мыса Крильон Невельского района, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

По данным ведомства, транспортное средство находилось наполовину погружённым в воду. Следователи оперативно выехали на место происшествия.

В ходе осмотра автомобиля криминалисты не обнаружили признаков насильственной смерти. Что именно произошло с мужчинами, пока неизвестно. Для установления точной причины гибели троих человек назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Окончательные выводы сделают после проведения всех необходимых исследований.

