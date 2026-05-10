Секретная миссия Писториуса: зачем немецкий министр обороны срочно едет в Вашингтон

Власти Германии вновь пытаются договориться с США о поставках крылатых ракет Tomahawk и пусковых установок Typhon. Для продвижения сделки глава Минобороны ФРГ Борис Писториус может отправиться в Вашингтон. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Берлин уже вернулся к обсуждению возможной сделки после предыдущих попыток добиться поставок американского вооружения. Один из собеседников газеты сообщил, что министр обороны ФРГ Борис Писториус намерен лично представить Белому дому предложение Германии по закупке систем большой дальности. При этом поездка немецкого министра будет зависеть от того, удастся ли согласовать встречу с главой Пентагона Питом Хегсетом.

«Берлин может быть готов заплатить больше для того, чтобы гарантировать покупку», — говорится в материале.

Ранее в Германии призвали европейские страны заняться созданием собственных дальнобойных ракет на фоне позиции США по размещению вооружений. Европа могла бы разработать альтернативу американским Tomahawk совместно с Украиной.