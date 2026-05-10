День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 06:43

UKMTO: У берегов Катара неизвестный снаряд попал в грузовое судно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev

У побережья Катара произошёл чрезвычайный инцидент с участием гражданского судна. Британское управление морских торговых операций (UKMTO) сообщило о прямом попадании неустановленного боеприпаса в грузовое судно.

Атака случилась утром к северо-востоку от Дохи. Капитан корабля доложил об ударе неизвестного снаряда.

К счастью, никто из членов экипажа не пострадал. Однако после взрыва на палубе вспыхнул небольшой пожар — его быстро потушили собственными силами.

Какая именно страна или группировка стоит за обстрелом, пока не уточняется. Расследование продолжают профильные ведомства.

Рубио и Уиткофф экстренно обсудили с Катаром сделку с Ираном
Рубио и Уиткофф экстренно обсудили с Катаром сделку с Ираном

Ранее Life.ru писал, что 100 кораблей Гонконга, на которых находится около 2300 моряков, оказались заблокированы в Ормузском проливе. Выводить суда из зоны конфликта сейчас крайне рискованно из-за высокой вероятности обстрелов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • катар
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar