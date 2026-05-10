Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

10 мая, 07:31

Путин: С Лариджани можно было вести диалог, его гибель стала утратой

Обложка © Life.ru, © ТАСС / Zuma

Президент России Владимир Путин выразил сожаление в связи с гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и отметил его готовность к конструктивному диалогу. Об этом он сказал журналистам.

«Господин Лариджани, который, к сожалению, ушёл из жизни. Очень жаль, это был человек, с которым можно было вести конструктивный диалог — он слушал, слышал, реагировал на всё», — сказал он.

Путин в письме Хаменеи назвал погибшего Лариджани настоящим другом России

Напомним, что 18 марта в Тегеране стало известно о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. В результате атаки также погиб сын Али Лариджани — Мортаза, а вместе с ними глава службы охраны политика. Уточняется, что все они находились рядом в момент удара, нанесённого Израилем и США.

