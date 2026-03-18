Путин в письме Хаменеи назвал погибшего Лариджани настоящим другом России

Российский лидер Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи заявил, что погибший секретарь Высшего совета нацбезопасности исламской республики Али Лариджани был настоящим другом России. Это следует из заявления иранской гостелерадиокомпании.

«Светлая память о нём как о настоящем друге нашей страны, много сделавшем для развития отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Москвой и Тегераном, останется в наших сердцах. Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного», — написал Путин.