Путин в письме Хаменеи назвал погибшего Лариджани настоящим другом России
Российский лидер Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи заявил, что погибший секретарь Высшего совета нацбезопасности исламской республики Али Лариджани был настоящим другом России. Это следует из заявления иранской гостелерадиокомпании.
«Светлая память о нём как о настоящем друге нашей страны, много сделавшем для развития отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Москвой и Тегераном, останется в наших сердцах. Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного», — написал Путин.
Напомним, ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Лариджани был ликвидирован в результате израильской атаки в Тегеране. Позднее офис высокопоставленного чиновника подтвердил факт его гибели. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, со своей стороны, сообщил, что иранская сторона сурово отомстит ответственным за убийство Лариджани.
