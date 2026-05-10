«Стеклянная конструкция и голографический дисплей»: Что Apple может показать к 20-летию iPhone

В 2027 году iPhone отметит 20-летие, к этой дате компания готовит обновление дизайна интерфейса под названием Liquid Glass. Система получит стеклянную визуальную эстетику. Техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom) рассказал, что бренд также работает над голографическими дисплеями.

Осенью производитель представит первый складной iPhone, пишет 360.ru. Эксперт уточнил, что устройство создавала предыдущая команда разработки. Быстрых изменений в линейке ждать не стоит.

Смена генерального директора стала поворотным моментом для корпорации. Петухов отметил, что новый руководитель ориентирован на технические инновации. Рынок ожидает возвращения бренда к смелым инженерным решениям.

Ценовая политика компании остаётся непредсказуемой. Производитель развивает бюджетный сегмент — примером стал недавний MacBook Neo. Корпорация заключила долгосрочные контракты на поставку памяти. Дефицит чипов не влияет на производство. Это позволяет предлагать конкурентные цены.

Одновременно бренд инвестирует в премиум-направления — гарнитуру дополненной реальности Vision Pro и флагман iPhone Ultra. Петухов добавил, что компания снижает стоимость устройств за счёт внутренних ресурсов. Такой подход сохраняет качество и делает продукцию доступнее аналогов.

Ранее сообщалось, что Apple сворачивает дальнейшее развитие шлема смешанной реальности Vision Pro. В компании признали низкий спрос на устройство. Даже выпуск обновления с процессором M5 не повысил интерес покупателей к продукту.