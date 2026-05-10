10 мая, 08:31

В Ленобласти катер столкнулся с берегом, пострадали две женщины

Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

В Кировском районе Ленинградской области маломерное судно столкнулось с берегом реки Невы. В результате происшествия пострадали две пассажирки. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

«В акватории реки Невы вблизи села Отрадное в Кировском районе Ленинградской области произошло столкновение маломерного судна с берегом. На борту судна находились пассажиры. В результате инцидента две женщины, находившиеся на борту судна, получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Следственные органы проводят проверку по факту происшествия. Специалисты осматривают место инцидента и устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

Капитан «танцующего» катера сбежал после аварии с мостом на канале Грибоедова
Ранее 5 мая утром в Санкт-Петербурге произошло водно-транспортное происшествие на канале Грибоедова. Катер столкнулся с опорой моста неподалёку от Корпуса Бенуа. Авария произошла около 07:00. В результате инцидента есть пострадавшие, однако их точное количество и состояние на тот момент не уточнялись.

Милена Скрипальщикова
