В Ленобласти катер столкнулся с берегом, пострадали две женщины

В Кировском районе Ленинградской области маломерное судно столкнулось с берегом реки Невы. В результате происшествия пострадали две пассажирки. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

«В акватории реки Невы вблизи села Отрадное в Кировском районе Ленинградской области произошло столкновение маломерного судна с берегом. На борту судна находились пассажиры. В результате инцидента две женщины, находившиеся на борту судна, получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Следственные органы проводят проверку по факту происшествия. Специалисты осматривают место инцидента и устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

Ранее 5 мая утром в Санкт-Петербурге произошло водно-транспортное происшествие на канале Грибоедова. Катер столкнулся с опорой моста неподалёку от Корпуса Бенуа. Авария произошла около 07:00. В результате инцидента есть пострадавшие, однако их точное количество и состояние на тот момент не уточнялись.