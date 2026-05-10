10 мая, 08:51

В Петербурге вертолёт Ми-8 потоком воздуха сдул коляску в Кронверкский пролив

Обложка © GigaChat / Life.ru

В районе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге вертолёт Ми-8 во время посадки вызвал сильный воздушный поток, из-за которого детскую коляску сдуло в Кронверкский пролив. Об этом пишет 78.ru.

Инцидент произошёл накануне вечером, когда вертолёт приземлялся рядом с Петропавловской крепостью. По предварительным данным, мощный поток воздуха от винтов оказался настолько сильным, что помимо коляски пострадала и растительность — в соцсетях сообшают о повреждении берёзы.

Женщина, пытавшаяся удержать коляску, едва не упала в воду Кронверкского пролива. При этом уточняется, что ребёнка в коляске в момент происшествия не было, что позволило избежать более серьёзных последствий.

Согласно открытым данным, вертолёт Ми-8 1974 года выпуска принадлежит компании «Балтийские авиалинии» и используется для прогулочных рейсов. Его посадочная площадка расположена в непосредственной близости от Петропавловской крепости.

Ранее в Кировском районе Ленинградской области катер врезался в берег реки Невы, в результате чего пострадали две пассажирки. Инцидент произошёл вблизи села Отрадное.

Милена Скрипальщикова
