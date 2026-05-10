День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 09:43

Забудьте про майонез: Диетолог назвала самые полезные гарниры к шашлыку

Врач Черняева назвала овощи и домашний соус идеальным гарниром к шашлыку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gravika

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gravika

Свежие овощи и зелень составляют оптимальный гарнир к шашлыку. Врач-терапевт, диетолог Мария Черняева советуют готовить салат или крупно нарезать сезонные овощи. Печёный картофель в фольге добавит энергии и калия. Блюдо готовится параллельно с мясом на мангале.

Соус эксперт рекомендуют делать самостоятельно, пишет Радио Sputnik. Домашние заготовки, такие как аджика, томатные смеси с перцем и зеленью — безопаснее промышленных аналогов. Греческий йогурт с чесноком и травами подойдёт любителям молочного вкуса. Смесь йогурта с горчицей также дополнит мясное блюдо.

Врачи предупреждает, что готовые соусы из магазина часто содержат сахар и консерванты, поэтому от них лучше отказаться.

Поел, очнулся — гастроэнтерология: Врач объяснил, как не оказаться в больнице после шашлыков
Поел, очнулся — гастроэнтерология: Врач объяснил, как не оказаться в больнице после шашлыков

Кстати, недостаточно прожаренная свинина и говядина несут высокий риск заражения паразитами. Даже хранение в морозилке не гарантирует безопасность мяса. Медики предупреждают — низкая температура не уничтожает всех возбудителей болезней. В сезон шашлыков растёт число паразитарных инфекций и бактериальных отравлений.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar