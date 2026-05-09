Никакого мяса «с кровью»: Как пожарить шашлыки и не подхватить паразитов

Шашлык. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Риск подхватить паразитов при употреблении недостаточно прожаренной свинины и говядины остаётся крайне высоким, даже если мясо хранилось в морозилке, предупредила врач Ольга Тарасова. По её словам, низкая температура не убивает всех возбудителей, а сезон шашлыков сопровождается ростом паразитарных инфекций и бактериальных отравлений.

Например, свинина может привести к тяжёлому трихинеллёзу (с лихорадкой, мышечными болями и отёками), говядина — к заражению бычьим цепнем, а баранина изредка бывает носителем личинок эхинококка, что смертельно опасно. Безопасной мясо становится только после термической обработки, когда температура внутри куска достигает не менее 70–75 градусов.

Верный признак готовности — розовый мясной сок на срезе должен полностью исчезнуть, став прозрачным, а само мясо перестать быть розовым. Чтобы защитить себя, нужно покупать продукцию исключительно с ветеринарным клеймом и категорически отказаться от дегустации сырого фарша или мяса «с кровью», заключила собеседница «Газеты.ru».

Ранее врач объяснил, как не оказаться в больнице после шашлыков. Кроме того, россиянам рекомендовали 5 техник, как помочь желудку во время застолий.

