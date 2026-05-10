Fars: Атакованное у Катара судно шло под флагом США
Сухогруз, повреждённый у берегов Катара, шёл под американским флагом. Об этом пишет иранское агентство Fars со ссылкой на источник.
Напомним, у побережья Катара произошёл чрезвычайный инцидент с участием гражданского судна. Ранее сообщалось о прямом попадании неустановленного боеприпаса в грузовой корабль. Атака произошла утром к северо-востоку от Дохи. По предварительным данным, никто из членов экипажа не пострадал. После взрыва на палубе начался небольшой пожар, однако его быстро потушили силами экипажа.
