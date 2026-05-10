«Фекальный апокалипсис» оставил 200 тысяч жителей Энгельса без воды на праздники

Жители Энгельса уже полторы недели живут в настоящем кошмаре из-за прорыва канализационного коллектора. Почти 200 тысяч человек остались без водоснабжения на все майские праздники, сообщает Baza.

«Фекальный» ад в Энгельсе. Видео © Telegram / BAZA

Авария на главной трубе по улице Менделеева случилась 29 апреля. Начали ремонт, но внезапно на город обрушились сильнейшие осадки, которые усугубили ситуацию. Теперь дворы и даже первые этажи домов заполнила зловонная жижа.

Водопровод отключили. Роспотребнадзор рекомендовал людям пить только кипячёную или бутилированную воду. В городе ввели режим муниципальной чрезвычайной ситуации.

Коммунальщики просят не спускать ничего в унитазы и раковины — без напора воды отходы осядут в трубах. Как только коллектор починят, Энгельс может накрыть новая волна локальных засоров.

Власти организовали подвоз питьевой и технической воды по десяткам адресов. Откачка нечистот из дворов и прочистка коллектора идут круглосуточно. Однако точной даты окончания работ никто не называет.

Ранее Life.ru писал, что наполовину затопленную машину с тремя телами нашли у мыса на Сахалине. В ходе осмотра автомобиля криминалисты не обнаружили признаков насильственной смерти. Что именно произошло с мужчинами, пока неизвестно.