За минувшие сутки украинские формирования потеряли 735 военнослужащих в результате ответных действий российских войск. Такие данные приводит Министерство обороны РФ в своей ежедневной сводке от 10 мая.

На участке под контролем группировки войск «Север», противник лишился до 80 солдат, а в полосе «Запад» потери ВСУ составили порядка 60 человек.

Действия группировок «Юг» и «Центр» нанесли украинской армии более серьёзный урон. В первом случае потери противника превысили 60 бойцов, во втором — достигли 290.

В зоне ответственности «Востока» противник потерял до 230 военных, а на направлении, где работают войска «Днепр», — около 15.

Ранее сообщалось, что российские войска строго соблюдали режим прекращения огня. Ни артиллерийские подразделения, ни ракетные войска, ни авиация группировок ВС РФ боевых задач не выполняли.