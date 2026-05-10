Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

10 мая, 09:21

Российские военные продолжают соблюдать перемирие в зоне СВО

Обложка © ТАСС / Игорь Онучин

Российские подразделения в зоне специальной военной операции неукоснительно придерживаются режима перемирия. Такие данные привели в Министерстве обороны РФ 10 мая.

Как напомнили в ведомстве, решение о перемирии принял Верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин в честь 81-й годовщины Победы. Режим действует с нуля часов 8 мая. Всем группировкам предписано оставаться на ранее занятых рубежах.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что установленные правила соблюдаются неукоснительно. Личный состав находится на прежних позициях.

ВСУ семь раз за сутки атаковали ДНР вопреки перемирию

Напомним, Владимир Путин согласился с предложением президента США Дональда Трампа установить временное перемирие на период с 8 по 11 мая. Как пояснил помощник главы РФ Юрий Ушаков, договорённость была достигнута в ходе телефонных переговоров. Он также отметил, что американская сторона параллельно проводила консультации с властями в Киеве.

Никита Никонов
