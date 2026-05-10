Суд не стал наказывать студента за песню про «буржуазию»

Суд отказался считать правонарушением высказывания, которые содержат негативную оценку «буржуазии» или возбуждают ненависть к такой группе лиц. Об этом говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

По данным материалов, полиция обнаружила на странице студента из Комсомольска-на-Амуре в соцсети песню малоизвестной группы «И.Р.О.К.Е.З». Экспертиза установила, что в тексте композиции содержится негативная оценка группы лиц, обозначенной как «буржуазия». После этого на студента составили протокол по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства.

Сам молодой человек вину не признал. Он объяснил, что просто любит музыку, а песня понравилась ему по ритму. О возможном экстремистском характере текста он, по его словам, даже не задумывался. Суд изучил материалы и пришёл к выводу, что понятие «буржуазия» не закреплено в законодательстве и имеет скорее историческое значение.

В решении также отмечается, что доказательств существования такой группы людей, как «господствующий класс в капиталистическом обществе», представлено не было. Не было доказано и то, кто именно объединён в такую группу.

Между тем Останкинский суд Москвы признал запрещёнными несколько интернет-ресурсов, где распространялись песни с пропагандой суицида. С иском в суд обратилась прокуратура. Под запрет попали, в том числе треки популярных среди молодёжи исполнителей Face* и Burnham. Такие материалы, по оценке суда, представляют угрозу для жизни и духовного развития детей.

