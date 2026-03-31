Суд в Москве оставил в силе наказание преподавателю МГТУ за украинские песни

Мосгорсуд оставил в силе приговор доценту МГТУ имени Баумана Александру Нестеренко*, которого отправили в колонию за публикацию клипа и двух украинских песен на личной странице «ВКонтакте». Решение апелляционной инстанции стало известно от пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

«Апелляционная коллегия по уголовным делам оставила приговор первой инстанции в части назначенного осужденному наказания без изменений», — говорится в сообщении.

Ещё в декабре 2025-го Люблинский районный суд признал преподавателя виновным по части 2 статьи 280 УК РФ — публичные призывы к экстремизму. Ему назначили три года колонии общего режима и запретили на 2,5 года администрировать сайты. Нестеренко* свою вину не признал, но апелляционная коллегия не нашла оснований менять приговор.

Следствие установило, что на своей странице в соцсети доцент выложил клип и две композиции украинской группы. В материалах дела указывалось, что в этих записях усматривались призывы к насилию в отношении русских и их уничтожению.

