Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 14:42

Суд в Москве оставил в силе наказание преподавателю МГТУ за украинские песни

Обложка © Пресс-служба Суды общей юрисдикции города Москвы

Мосгорсуд оставил в силе приговор доценту МГТУ имени Баумана Александру Нестеренко*, которого отправили в колонию за публикацию клипа и двух украинских песен на личной странице «ВКонтакте». Решение апелляционной инстанции стало известно от пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

Мосгорсуд утвердил приговор преподавателю вуза по делу о призывах к экстремизму.

«Апелляционная коллегия по уголовным делам оставила приговор первой инстанции в части назначенного осужденному наказания без изменений», — говорится в сообщении.

Ещё в декабре 2025-го Люблинский районный суд признал преподавателя виновным по части 2 статьи 280 УК РФ — публичные призывы к экстремизму. Ему назначили три года колонии общего режима и запретили на 2,5 года администрировать сайты. Нестеренко* свою вину не признал, но апелляционная коллегия не нашла оснований менять приговор.

Следствие установило, что на своей странице в соцсети доцент выложил клип и две композиции украинской группы. В материалах дела указывалось, что в этих записях усматривались призывы к насилию в отношении русских и их уничтожению.

Московский суд вынес приговор женщине за сбор средств на дроны для ВСУ
Московский суд вынес приговор женщине за сбор средств на дроны для ВСУ

Ранее сообщалось, что жительницу Краснодарского края приговорили к 12 годам колонии за госизмену — поводом стали два перевода на две тысячи рублей в пользу ВСУ. По версии следствия, осуждённая была противницей специальной военной операции и состояла в онлайн-сообществе, которое курировала гражданка Украины. В этом сообществе распространялись призывы оказывать финансовую поддержку ВСУ.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Украина
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar