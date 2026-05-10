Расчёты ПВО уничтожили атаку беспилотников на Кувейт
Силы противовоздушной обороны Кувейта отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, обнаруженных в воздушном пространстве страны. Об этом заявило Минобороны эмирата в соцсети Х.
Система ПВО зафиксировала несколько беспилотников, которые были классифицированы как враждебные. Военные заявили, что предприняли необходимые действия в соответствии с действующими протоколами. При этом в сообщении не уточняется, откуда могли быть запущены дроны, а также не приводятся детали о том, удалось ли полностью нейтрализовать угрозу или какие последствия имела атака.
Ранее сообщалось, что в первые дни ближневосточного конфликта Иран якобы применял не только ракеты и беспилотники, но и боевую авиацию. Истребитель F-5 Военно-воздушных сил Ирана смог сбросить авиационные боеприпасы на базу США Кэмп-Бюринг, расположенную на территории Кувейта.
