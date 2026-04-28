Удар по-крупному: Иранский истребитель прорвался сквозь ПВО США и разбомбил базу в Кувейте

В ходе первых дней ближневосточного конфликта иранские военные применяли не только ракеты и беспилотники, но и авиацию. Как сообщила американская телекомпания NBC, истребитель F-5 Военно-воздушных сил Ирана сумел сбросить бомбы на базу США Кэмп-Бюринг, расположенную на территории Кувейта.

Подробности инцидента остаются засекреченными, однако ясно одно: средства ПВО, прикрывавшие объект, пропустили налёт. Сбросив смертоносный груз, пилот спокойно покинул кувейтское небо и вернулся на базу.

Самолёт F-5 — это давно устаревшая машина. Её серийный выпуск прекратили ещё 62 года назад. Тем не менее, в Иране до сих пор насчитывается около семи десятков таких бортов, плюс некоторое количество модернизированных копий местного производства (Saeqeh) с изменённым хвостовым оперением.

Несмотря на почтенный возраст, техника поддерживалась в лётном состоянии, а пилоты показали, что обладают необходимыми навыками для её эффективного применения. Этот эпизод стал ещё одним свидетельством того, что иранская армия способна наносить удары возмездия, используя самые неожиданные средства, даже когда противник полагается на своё техническое превосходство.

