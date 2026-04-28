28 апреля, 02:15

Забыть об атаках: СМИ узнали о неожиданном развитии переговоров США и Ирана

CNN: США и Иран обсуждают возвращение к статусу-кво до конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Телеканал CNN со ссылкой на источники раскрыл детали потенциальной сделки между Вашингтоном и Тегераном. Первым этапом урегулирования должно стать возвращение к положению, которое существовало до начала нынешнего противостояния.

Собеседники журналистов утверждают, что сейчас идёт активная непубличная дипломатическая работа. Посредники концентрируются на поэтапном плане, где первоочередная задача — возобновить свободное судоходство через Ормузский пролив.

Только после восстановления статуса-кво стороны намерены перейти к обсуждению иранской ядерной программы. Хотя второй раунд официальных переговоров ещё не стартовал, источники подчеркивают: реальные позиции держав «не так далеко, как могло бы показаться».

По данным телеканала, на обе страны оказывается серьёзное давление с целью подписать договор. Решающими для дипломатического процесса могут стать ближайшие дни.

Стала известна реакция Трампа на трёхэтапный план переговоров Ирана
Напомним, 11 апреля в Исламабаде прошли несколько раундов консультаций. Иранскую делегацию возглавлял спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Тогда договориться о долгосрочном урегулировании не вышло из-за сохраняющихся разногласий. Дата нового раунда переговоров пока не называется.

Ранее Иран передал американской стороне трёхэтапную формулу дипломатического урегулирования. Первый шаг — остановить войну и получить письменные гарантии от США. Отмечалось, что только после выполнения этого условия стороны перейдут ко второму этапу.

Артём Гапоненко
