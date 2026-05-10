Минобороны России сообщило об ответных действиях на срывы перемирия со стороны ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что реакция была зеркальной.

По данным МО РФ, всего в зоне спецоперации зафиксировано 16071 нарушение перемирия со стороны украинских формирований.

В таких условиях российские подразделения действовали симметрично угрозам.

Наши военнослужащие наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и миномётов противника. Также поражались пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин одобрил инициативу президента США Дональда Трампа о введении перемирия с 8 по 11 мая. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, соответствующая договорённость была достигнута в телефонном разговоре. Ушаков добавил, что американская сторона в то же время вела консультации с Киевом.