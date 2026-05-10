Катар провёл первое судно с СПГ через Ормузский пролив с начала конфликта

Катар провёл первый танкер со сжиженным природным газом через Ормузский пролив с начала конфликта США и Израиля с Ираном, передаёт Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

По данным агентства, речь идёт о судне Al Kharaitiyat, которое ранее в этом месяце загрузилось на экспортном заводе в Рас-Лаффане. После этого танкер покинул Ормузский пролив и сейчас находится в Оманском заливе. Следующим пунктом назначения судна указан Пакистан.

Между тем Иран пригрозил ограничить проход через Ормузский пролив для судов стран, которые поддержат санкционную политику США. С таким предупреждением выступил представитель иранской армии Мохаммад Акраминия. Пролив остаётся одним из ключевых морских маршрутов для мировой торговли нефтью и газом, поэтому любые угрозы его блокировки сразу вызывают внимание энергетических рынков.