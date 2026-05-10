День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 09:56

Катар провёл первое судно с СПГ через Ормузский пролив с начала конфликта

Обложка © chatgpt

Обложка © chatgpt

Катар провёл первый танкер со сжиженным природным газом через Ормузский пролив с начала конфликта США и Израиля с Ираном, передаёт Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

По данным агентства, речь идёт о судне Al Kharaitiyat, которое ранее в этом месяце загрузилось на экспортном заводе в Рас-Лаффане. После этого танкер покинул Ормузский пролив и сейчас находится в Оманском заливе. Следующим пунктом назначения судна указан Пакистан.

UKMTO: У берегов Катара неизвестный снаряд попал в грузовое судно
UKMTO: У берегов Катара неизвестный снаряд попал в грузовое судно

Между тем Иран пригрозил ограничить проход через Ормузский пролив для судов стран, которые поддержат санкционную политику США. С таким предупреждением выступил представитель иранской армии Мохаммад Акраминия. Пролив остаётся одним из ключевых морских маршрутов для мировой торговли нефтью и газом, поэтому любые угрозы его блокировки сразу вызывают внимание энергетических рынков.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • катар
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar