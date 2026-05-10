МВД: Мероприятия ко Дню Победы в России прошли без происшествий

Все мероприятия, посвящённые 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на территории страны завершились без нарушений общественного порядка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В обеспечении безопасности во время праздничных мероприятий были задействованы более 122,4 тысячи сотрудников органов внутренних дел. Также в охране порядка участвовали военнослужащие Росгвардии, сотрудники частных охранных организаций и представители общественных формирований правоохранительной направленности.

«Благодаря принятым мерам правонарушений во время проводимых мероприятий не допущено», — заключила она.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в период проведения Парада Победы на Красной площади 9 мая попыток ударов по Москве со стороны Киева зафиксировано не было. По его словам, отсутствие подобных действий также исключило необходимость масштабного ответного удара со стороны российских вооружённых сил по украинской столице.